محاكمة سلمان العودة تستأنف وسط اتهامات له بـ“دعم الإرهاب“

محاكمة سلمان العودة تستأنف وسط اتهامات له بـ“دعم الإرهاب“

المصدر: إرم نيوز

يمثل الداعية السعودي سلمان العودة، اليوم الأحد، أمام محكمة جنائية سعودية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وفقًا لما ذكره نجله ووسائل إعلام عديدة.

وقال عبدالله العودة: ”تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيرًا بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.. والوالد لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخصًا من السفر!“.

وجاءت هذه الأنباء عن موعد محاكمة العودة وسط حملة أطلقها سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #الارهابي_سلمان_العوده.

وكتب حساب باسم الردع السعودي: ”الإرهابي الاخونجي سعى لخراب بلادنا ونشر فكر التطرف ويعتبر من ابرز أدوات في وطننا لتنفيذ مخططاتهم القذرة ضد عقيدتنا و مقدساتنا و ابنائنا.“

ونشر حساب موجز الأخبار الشهير في السعودية قبل أيام تقريرًا مطولًا عما أسماها المخططات القطرية ضد السعودية، مشيرًا إلى دور لسلمان العودة، خاصة من خلال مساعدته رفقة عزمي بشارة في التخطيط لغزو الشباب السعودي من خلال ملتقيات مثل ما يعرف بملتقى النهضة.

 

ويحظر القانون السعودي نشر تفاصيل جلسات محاكمة المتهمين بأسمائهم الصريحة، ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية بإدانتهم، لكن المحاكمات تقام بحضور أفراد من عائلة العودة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان السعودية.

ومن المبكر الحديث عن صدور حكم نهائي ضد العودة بالنظر لبدء محاكمته حديثًا نسبيًا، بجانب وجود عدد كبير من الاتهامات الموجهة ضده، والتي يشكل كل منها قضية متشعبة ترتبط بأشخاص داخل وخارج المملكة، ما يعني أن الداعية على موعد مع عدد كبير من الجلسات.

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