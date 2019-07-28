محاكمة سلمان العودة تستأنف وسط اتهامات له بـ“دعم الإرهاب“

يمثل الداعية السعودي سلمان العودة، اليوم الأحد، أمام محكمة جنائية سعودية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وفقًا لما ذكره نجله ووسائل إعلام عديدة.

وقال عبدالله العودة: ”تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيرًا بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.. والوالد لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخصًا من السفر!“.

تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.. والوالد لايزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخص من السفر!

#سننقذ_سلمان_العوده — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 28, 2019

وجاءت هذه الأنباء عن موعد محاكمة العودة وسط حملة أطلقها سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #الارهابي_سلمان_العوده.

وكتب حساب باسم الردع السعودي: ”الإرهابي الاخونجي # سلمان_العودة سعى لخراب بلادنا ونشر فكر التطرف ويعتبر من ابرز أدوات # صهاينة_قطر في وطننا لتنفيذ مخططاتهم القذرة ضد عقيدتنا و مقدساتنا و ابنائنا.“

الإرهابي الاخونجي #سلمان_العودة سعى لخراب بلادنا ونشر فكر التطرف ويعتبر من ابرز أدوات #صهاينة_قطر في وطننا لتنفيذ مخططاتهم القذرة ضد عقيدتنا و مقدساتنا و ابنائنا.

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هذا جزء بسيط من تاريخ الخيانة باسم الدين لهذا الإرهابي المتطرف يسردها الشيخ #مزمل_فقيري.

.#الارهابي_سلمان_العوده pic.twitter.com/EU5KtSJbqj — الردع السعودي ???????? (@Alrad3sa) July 28, 2019

ونشر حساب موجز الأخبار الشهير في السعودية قبل أيام تقريرًا مطولًا عما أسماها المخططات القطرية ضد السعودية، مشيرًا إلى دور لسلمان العودة، خاصة من خلال مساعدته رفقة عزمي بشارة في التخطيط لغزو الشباب السعودي من خلال ملتقيات مثل ما يعرف بملتقى النهضة.

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الحلقة الأولى ،،#ابعدنا_القذر_وقاطعنا_قطر

the dirty secrets of qatar

English subtitled pic.twitter.com/SAQaX2b5M6 — معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) July 24, 2019

ويحظر القانون السعودي نشر تفاصيل جلسات محاكمة المتهمين بأسمائهم الصريحة، ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية بإدانتهم، لكن المحاكمات تقام بحضور أفراد من عائلة العودة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان السعودية.

ومن المبكر الحديث عن صدور حكم نهائي ضد العودة بالنظر لبدء محاكمته حديثًا نسبيًا، بجانب وجود عدد كبير من الاتهامات الموجهة ضده، والتي يشكل كل منها قضية متشعبة ترتبط بأشخاص داخل وخارج المملكة، ما يعني أن الداعية على موعد مع عدد كبير من الجلسات.