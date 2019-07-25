فيتو ترامب يعطل قرارات للكونغرس بوقف بيع أسلحة للسعودية‎

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حق النقض ”فيتو“ ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.

جاء ذلك حسب بيان صدر عن ترامب بهذا الخصوص.

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو، إن ”هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا“.

وكان الكونغرس صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارًا استثنائيًّا في مايو/أيار بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة ”تهديد“ إيران لاستقرار الشرق الأوسط.

وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس ومصادقة مبيعات الأسلحة للسعودية.

واستخدم ترامب الفيتو للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.

وفي أبريل الماضي استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرار دعَمَه الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس بغرفتيه يفضي إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.