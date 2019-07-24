روبرت مولر: تقريري حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية لم يبرئ ترامب

أعلن المحقق الخاص روبرت مولر، الأربعاء، أمام الكونغرس الأمريكي، أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام، خاصة من شبهات إعاقة سير العدالة، خلافًا لما يؤكده الرئيس الأمريكي.

وفي افتتاح جلسة مرتقبة بشدة، قال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب إن ”ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يُبرّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها“.

وفي معرض ردّه على أسئلة رئيس اللجنة، جيري نادلر، قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي: ”كلا، التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرئ ترامب“.