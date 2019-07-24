تشييع ووداع مؤثران للداعية السعودي الراحل صالح المقيطيب.. فمن هو؟‎

شارك عدد كبير من سكان مدينة بريدة في منطقة القصيم بالسعودية، مساء اليوم الأربعاء، في تشييع الداعية السعودي وقارئ القرآن، الشيخ صالح المقيطيب، بعد أن فارق الحياة إثر تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وحضر دعاة وطلاب شريعة بجانب عائلة الشيخ المقيطيب وأصدقائه وجيرانه، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج بمدينة بريدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة المغرب.

وشارك عدد كبير من السعوديين في نعي المقيطيب منذ الإعلان عن وفاته يوم أمس الثلاثاء، فقد اكتسب شهرة وجمهورًا خلال مسيرة طويلة في الدعوة وإمامة المساجد تمتد لأكثر من 40 عامًا في بريدة.

#وفاه_الشيخ_صالح_المقيطيب

انتقل الى رحمة الله عز وجل الشيخ القارئ صالح المقيطيب اللهم أبدله دارآ خيرآ من داره وأهل خيرآ من أهله وأسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/tP70jwNniO — أحمد ???????? (@AHMADABQ) July 24, 2019

#وفاه_الشيخ_صالح_المقيطيب اللهم أغفر له وتجاوز عنه وجميع موتى المسلمين pic.twitter.com/QpsfP8E9Kz — رحال ودربي طويل ???????? (@man2015or) July 24, 2019

غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ، إستاذي وقدوتي وملهمي المربي الفاضل الاستاذ صالح المقيطيب ،خالص العزاء والمواساة ل #القصيم وأهل #بريدة خالص العزاء لإسرة المقيطيب بالمملكة ولأخي محمد ،،إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/GPk1AGThUS — د. أبو وطن محمد الحصيني (@Abowatan99) July 23, 2019

وأعاد مدونون سعوديون من مختلف مناطق المملكة، نشر صور ومقاطع فيديو للراحل، سيما خلال تلاوته للقرآن الكريم، وسط إشادة بتاريخ الشيخ وعلاقاته بمحيطه من أهل وجيران وطلاب.

غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ، إستاذي وقدوتي وملهمي المربي الفاضل الاستاذ صالح المقيطيب ،خالص العزاء والمواساة ل #القصيم وأهل #بريدة خالص العزاء لإسرة المقيطيب بالمملكة ولأخي محمد ،،إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/GPk1AGThUS — د. أبو وطن محمد الحصيني (@Abowatan99) July 23, 2019

#الشيخ صالح المقيطيب

توفي جارنا الشيخ صالح ،كان نعم الجار ،جاورته عشرين سنة ،وإمام لمسجدنا٤٠سنة،سعى في بناء المسجد فأعانه الله على ذلك ،سعى لأن يكون مسجدنا جامع فتحقق له ذلك، بعد تعبه سعى بأن يكون أبنه إمام لهذا المسجد فتحقق له ذلك،سعى في ترميم المسجد وتوسعته فتحقق له ذلك، pic.twitter.com/XoQ3O7XGMt — إبراهيم الغنام (@alabragg) July 24, 2019

الشيخ #صالح_المقيطيب رحمه الله كان أحد خمسة طلاب اختارهم سماحة الشيخ #عبدالله_بن_حميد رحمه الله لخلافته في التدريس في الجامع الكبير في #بريدة عند إنتقاله للإشراف الديني في المسجد الحرام 1384هـ pic.twitter.com/IlgsBWD5pY — الثلوثية (@tholothia) July 24, 2019

وكان الشيخ الراحل لسنوات طويلة، إمام وخطيب جامع حي البشر في بريدة، وأحد المدرسين في الجامع الكبير في بريدة التي تعد أكبر معقل لرجال الدين في المملكة.

#وفاه_الشيخ_صالح_المقيطيب

جعل ذاك الوجه في الجنة .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) July 24, 2019

ورحل الشيخ الفاضل صالح المقيطيب

اللهم تقبله في الصالحين واجعله في عليين واخلفه فيمن وراءه بالصبر واليقين وسائر موتانا أجمعين .. لكلماتك بلسم و لك بعد الله فضل لا ينسى

رحمك ربي و جمعنا و إياك في جناته .. pic.twitter.com/iBQAaFLMaB — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) July 23, 2019