سعوديون ينتقدون ازدواجية فلسطينيين في التعامل مع مطبعين بالقدس (فيديو)

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطبع أردني مع الكيان الصهيوني، وردة فعل الفلسطينيين تجاهه، حفيظة السعوديين.

وأظهر مقطع فيديو قيل إنه لأردني داخل سوق شعبي في القدس، قيام فلسطينيين بشتمه وطرده، مؤكدين في ذات الوقت أنه ”لا يمثل شعبه الأردني“، في حين عومل المطبع السعودي محمد سعود بطريقة مختلفة، حيث اعتُبر موقفه المؤيد لإسرائيل من موقف الشعب السعودي بأسره.

شخص يدعي أنه أردني رافق الوفد المطبع مع إسرائيل.. والمقدسيون يردون: الأردنيون أشرف منك pic.twitter.com/WoSZJ5k5v9 — خبرني Khaberni (@khaberni) July 23, 2019

هكذا استقبل اهالي #القدس المحتلة احد الصحفيين العرب الذي جاء مطبعا مجتمعا مع كيان #الاحتلال في ظل نكبة وادي الحمص. #التطبيع_خيانة#المطبع_صهيوني pic.twitter.com/OpM8guAAoG — Aseel Eid (@aseeleid) July 22, 2019

ورغم ظهور الأردني برفقة السعودي خلال زيارة مقررة لإسرائيل، إلا أن الفلسطينيين اكتفوا بلومه، حيث أكد ”جمال“: ”الأردنيون والفلسطينيون شعب واحد وعائلة واحدة وهم لحمة واحدة“.

الاردنيون والفلسطينيون شعب واحد وعائله واحده وهم لحمه واحده — Jamal (@drsary3) July 23, 2019

وقالت ”جيجي كيلاني“: ”تصرفات فردية لا تمثل الشعب بأكمله ومهما كانت جنسيته لا تهمنا المهم أنه خائن فقط“.

وأيدت ”جودي“: ”الأردن وفلسطين شعب واحد“.

لكن السعودي محمد سعود، واجه ردود فعل مختلفة وأكثر حدة، حيث نشط هاشتاغ #مطبع_سعودي_في_فلسطين، في حين لم ينتشر أي خبر عن زيارة الأردني الذي كان برفقة محمد سعود، رغم أن السعوديين تبرأوا منه وأكدوا على موقفهم المساند للقضية الفلسطينية، خاصة مع غياب العلاقات بين السعودية وإسرائيل ووجودها بين الأردن وإسرائيل.

وانتقد ناشطون سعوديون، ازدواجية المعايير في التعامل مع المطبعين من قبل الفلسطينيين، حيث استنكروا الاكتفاء بطرد الأردني بشخصه، في حين تم لوم الشعب السعودي كله على تصرف فرد منهم.

وقال حساب ”موجز الأخبار“ الشهير في السعودية: ”يقولون له: الأردن “ صاحبة العلاقات مع إسرائيل “ أشرف منه، أما السعودية التي لا تملك علاقات مع إسرائيل شتم وحقد وغل“.

يقولون له :

الأردن " صاحبة العلاقات مع اسرائيل " أشرف منه ،،

أما السعودية التي لا تملك علاقات مع اسرائيل شتم و حقد و غل #وطني_قضيتي_فقط pic.twitter.com/2UiBCdKcHX — معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) July 23, 2019

واستنكرت الكاتبة ”هيلة المشوح“: ”لم أسمع من يقول له ”أنت لا تمثل السعودية والسعوديين“، بل سمعنا أقذع وأحط المفردات بحق المملكة وقيادتها وشعبها! يا إلهي … ما كل هذا الحقد؟ قد يكون في الأمر خيرة لنا!“.

#سعودي_في_الأقصى لم اسمع من يقول له "أنت لاتمثل السعودية والسعوديون" ، بل سمعنا أقذع وأحط المفردات بحق المملكة وقيادتها وشعبها!

يا إلهي … ماكل هذا الحقد؟

قد يكون في الأمر خيرة لنا! — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) July 23, 2019

وعلق الروائي السعودي ”علي العايد“: ”بعيدًا عن السياسة رجل يريد الدخول إلى مسجد كي ”يصلي“ يتم التعدي عليه؟! إذا تجاوزنا هذا كله لماذا يتم النيل من المملكة و قيادتها الحكيمة؟ لماذا كل هذا الحقد على المملكة؟ المملكة العربية السعودية هي الداعم الأول في العالم للقضية الفلسطينية، أهكذا يكون رد المعروف؟؟؟“.

بعيداً عن السياسة

رجل يريد الدخول إلى مسجد كي "يصلي"

يتم التعدي عليه؟

لنتجاوزنا هذا كله

لماذا يتم النيل من المملكة و قيادتها الحكيمة ؟

لماذا كل هذا الحقد على المملكة ؟

المملكة العربية السعودية هي الداعم الأول في العالم للقضية الفلسطينية أهكذا يكون رد المعروف؟؟؟#سعودي_في_الأقصى pic.twitter.com/qR6PCYvNF6 — ???? علي العايد (@Ali_AlAyed) July 22, 2019

يذكر أن الشاب السعودي المطبع، محمد سعود، يزعم أنه في داخل السعودية، لكن من المرجح مغادرته لها، خاصة أنه يعلن عبر حسابه في ”تويتر“ تأييده الصريح لإسرائيل، وهو الأمر الذي تجرمه قوانين المملكة.