عصابة تمتهن إنجاب ”أطفال سفاح“ وتبيعهم عبر مواقع التواصل

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة وبيع الأطفال حديثي الولادة، بعد مزاولة نشاط قياداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع الأطفال، ليتبين وجود علاقة غير شرعية بين رجل وسيدة لإنجاب الأطفال ثم بيعهم.

وتمكنت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية من جمع معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص، من محافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأطفال حديثي الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه (نحو 3400 دولار).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبصحبته سيدة حاصلة على بكالوريوس ومقيمة في الإسكندرية ”منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمي“، وبرفقتهما طفلة حديثة الولادة ”لم يتجاوز عمرها ساعتين“، حال شروعهما بالتصرف فيها وبيعها لطرف آخر.

وعثر مع المتهمين على هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة تؤكد ارتكابهم الواقعة، وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بمزاولته مجال الاتجار بالأطفال حديثي الولادة من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بإنشاء علاقات جنسية بين رجال ونساء للإنجاب.

كما اعترف المتهم الثاني بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الثالثة أسفرت عن حملها سفاحًا، إلى أن تمت الولادة بموجب إخطار ولادة نسب لزوجها خلافًا للحقيقة، وبمواجهتها اعترفت بصحة أقوال المتهمين والتصرف في الطفلة من خلال عرضها للبيع.