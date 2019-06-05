قوات الأمن المصرية تقتل 6 مسلحين تورطوا بمقتل ضابط شرطة (صور)

قتلت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، 6 مسلحين يشتبه في تورطهم بمقتل ضابط شرطة في محافظة الشرقية شرق البلاد الأسبوع الجاري.

وبحسب بيان صادر من وزارة الداخلية المصرية، فإن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، شرق البلاد، نجحت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في قتل 6 من المسلحين.

وأوضح البيان، أن أحد المسلحين محمود الزونجي، متهم بقتل النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

ولفت إلى أن قوات الأمن قتلت المسلحين بمدخل كفر جمعة التابعة لمركز الزقازيق ناحية قرية ميت أبوعلي، شمال البلاد، حيث تبين أن المتهم كان يختبئ بها برفقتهم.

وأشار البيان إلى أن عملية الاشتباك وتبادل النيران بينهم وبين الشرطة استمرت أكثر من 3 ساعات.

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتل“ الزونجي“ (24 سنة)، وشقيقه ”محمد“ و4 من معاونيه.

يذكر أن الزونجي صادر بحقه العديد من الأحكام القضائية بينها حكم بالإعدام.