السعودية.. من هو عضو هيئة كبار العلماء الجديد عبدالسلام السليمان‎؟

السعودية.. من هو عضو هيئة كبار العلماء الجديد عبدالسلام السليمان‎؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

عيّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الاثنين، داعية جديدًا في هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في البلاد، فيما يبدو أنه زج باسم رجل دين من جيل جديد للعمل بجانب أعضاء الهيئة القدامى المعروفين.

وقبل تعيين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضوًا في هيئة كبار العلماء، لم يكن معروفًا على نطاق واسع لدى السعوديين، حيث يتصدر المشهد الإعلامي والدعوي دعاة معروفون منذ سنوات، مثل عبدالله الفوزان وعبدالله المطلق.

والشيخ السليمان أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في العام 2011.

ارتبط اسم الشيخ السليمان، كأحد الدعاة الجدد الملازمين للداعية صالح الفوزان، إذ يحرص رجال الدين على اتباع أساتذتهم ومجالستهم في تقليد قديم في العالم الإسلامي.

وللداعية الجديد دروس عامة وتسجيلات مرئية ودراسات دينية مطبوعة.

وللمؤسسة الدينية في السعودية خصوصية مقارنة بمثيلاتها في دول عربية وإسلامية وأخرى، فالبلاد التي تعد قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم، تطبق أيضًا الشريعة الإسلامية وفق تفسيرات رجال الدين المنضوين في هيئة كبار العلماء.