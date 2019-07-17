قوات التحالف تسقط طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون اتجاه جازان

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه أهداف مدنية في مدينة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن ”قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان”.

وأضاف العقيد المالكي ”أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين؛ ما يكشف -بجلاء- النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي“.