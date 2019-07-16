التحالف العربي يسقط 3 طائرات حوثية أطلقت باتجاه أبها وجازان السعوديتين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، إسقاط 3 طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه مدينتي أبها وجازان في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط 3 طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه المدنيين بمدينة جازان وأبها“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المالكي أنه ”في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من أبها وجازان ونجران وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، واستمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي“.

وأكد أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.