الملك سلمان يختار ”نيوم“ لقضاء إجازته السنوية للعام الثاني على التوالي

اختار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، منطقة ”نيوم“ السياحية الواقعة في شمال غرب البلاد، لتكون مكانًا يقضي فيه إجازته السنوية الصيفية للعام الثاني على التوالي بدلًا من الوجهات العالمية التي اعتاد ملوك السعودية السابقون اختيارها لإجازاتهم.

وغادر الملك قصر السلام في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في غرب البلاد، ليتجه إلى منطقة ”نيوم“ التي تطل أيضًا على البحر الأحمر، وتتبع إداريًا لمنطقة تبوك الواقعة في شمال غرب المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورًا للملك خلال مغادرته القصر الملكي، وسط حضور لافت لكبار مسؤولي الدولة ووزرائها، يتقدمهم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مؤشر لكون الإجازة طويلة.

وتشكل إجازة الملك سلمان في وجهة محلية، دعمًا لخطط الرياض بتحويل المملكة لقبلة سياحية سواء لمواطنيها أو السياح الأجانب، من خلال الاستثمار في قطاع السياحة واستغلال مناطق المملكة الشمالية والغربية ذات المناخ المعتدل والطبيعة الجغرافية متعددة العناصر الطبيعية من جبال وبحار.

وتتسم منطقة ”نيوم“ بمناخ معتدل مغاير لمناطق واسعة من البلاد ذات المناخ الصحراوي الحار والجاف، وقد اختارها قادة الرياض لبناء مشروع ”نيوم“ الاستثماري العملاق الذي يجري العمل على إنجازه.

وتقع منطقة مشروع ”نيوم“، ويعني اسمه ”المستقبل الجديد“، على مساحة 26500 كم2، تطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

وسيعمل ”نيوم“ الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

ومن المقرر أن يركّز المشروع على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة، هي الطاقة والمياه والتنقل والتقنيات الحيوية والغذاء والعلوم التقنية والرقمية والتصنيع المتطور والإعلام والإنتاج الإعلامي والترفيه، إضافة إلى قطاع المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وتم تشغيل مطار للمنطقة أواخر الشهر الماضي، فيما شهدت المنطقة منذ العام الماضي اجتماعات لمجلس الوزراء السعودي، بينما يجري العمل على تفاصيل أخرى من المشروع.