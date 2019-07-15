الملك سلمان يستقبل 3 رؤساء وزراء سابقين للبنان

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين بقصر السلام في مدينة جدة، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، بعد لقائه بالعاهل السعودي، إن السعودية ”ستمد يد العون للبنان“.

وأضاف ميقاتي لتلفزيون ”إل.بي.سي“ اللبناني من جدة، أن الملك سلمان ”شدد على ضرورة المحافظة على لبنان.. بخطوات سعودية قريبًا نحو الدولة اللبنانية“.

ويزور ثلاثة رؤساء وزراء سابقين للبنان جدة، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، إن مناقشات أجريت مع السعودية اليوم الإثنين، كانت مهمة في ضوء دعم اقتصاد لبنان واستقراره ووحدته، وفقًا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال السنيورة، في مقابلة مع تلفزيون العربية، إنهم بحثوا مع العاهل السعودي الملك سلمان أهمية استئناف الدعم السعودي للبنان.