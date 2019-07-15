نائب وزير الدفاع السعودي: أكدنا لغريفيث دعم الرياض للحل السياسي في اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الاثنين، إنه اجتمع بمبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث وأكد له دعم السعودية للحل السياسي بالبلاد.

وأضاف في تغريدة له على تويتر :“التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزامًا تامًا من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم“.

وكان المبوث الأممي إلى اليمن قال في وقت سابق الاثنين بعد اجتماعه مع نائب وزير الدفاع السعودي :“ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن“.

وأضاف: ”بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة“.