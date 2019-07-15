السعودية تواصل محادثات الشراكة مع ”دينيل“ الدفاعية الجنوب أفريقية

تواصل الشركة السعودية للصناعات العسكرية إجراء محادثات الشراكة التجارية مع شركة ”دينيل“ الدفاعية الجنوب أفريقية، التي قالت هذا الشهر إنها لن تبيع حصة للشركة السعودية.

وقال داني دو توا، الرئيس التنفيذي لشركة دينيل لرويترز: إن الشركة المملوكة للدولة منفتحة على الدخول في شراكات لكنها لن تبيع أسهمًا أو تتنازل عن حقوق ملكية فكرية للشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي قدمت عرضًا قيمته مليار دولار العام الماضي من أجل شراكة واسعة.

وذكر أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، اليوم الإثنين، أن“المحادثات مستمرة“، مضيفًا بأن ”الاستحواذ على حصة هو مجرد خيار لكن لا تزال هناك خيارات متعددة“.

وأشار إلى أن ”هذا يشمل الشراكة في برامج أو العمل على مشروعات في مجالات جديدة“.

وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017؛ بهدف تطوير صناعة دفاع مستدامة تجاريًا في المملكة.

ووقعت الشركة أكثر من 24 اتفاقية مع شركات دولية لتطوير الصناعة المحلية. وأُعلن هذا الشهر أن الشركة السعودية ستتعاون مع مجموعة باراماونت الدفاعية الجنوب أفريقية الخاصة.

وحصلت السعودية وحلفاؤها على قرابة نصف صادرات السلاح الجنوب أفريقية في الفترة الأخيرة، والتي تشكل قسمًا كبيرًا من الطلبيات في المستقبل.