بعد أن فُقد في البحر.. العثور على جثة بطل السعودية بالغوص بسام بخيت (صور)

تمكنت فرق الإنقاذ في محافظة جدة من العثور على جثة بسام بخيت، بطل المملكة العربية السعودية برياضة الغوص الحُر، بحسب ما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على ”تويتر“.

وكان الكابتن ”بسام بخيت“ قد فُقد عقب نزوله البحر، يوم الخميس الماضي، للتدريب على الغوص لأعماق بعيدة، وذلك استعدادًا للمشاركة بفعاليات ”الغوص الحر“ ضمن موسم جدة في أبحر.

وبسام بخيت، هو بطل المملكة في الغوص الحُر، ومن إنجازاته أنه سجل رقمًا قياسيًا للغواصين السعوديين والخليجيين وذلك في مدينة دهب المصرية جنوب سيناء، ضمن بطولة ”منظمة أيدا“، وبمشاركة غواصين من عدة دول عربية وأوربية.

وكان قد نزل بأقصى عمق، وتمكن حينها من إنهاء غطسته والنزول بعمق 71 مترًا دون أسطوانة أوكسجين معتمدًا على هواء الرئة، وذلك لمدة دقيقتين و50 ثانية عن فئة النزول باستخدام الحبل، ودون زعانف.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قِبل سعوديين عن الراحل، وكتبت معلّقة باسم دينا رضوان: #بسام_بخيت غوّاص ماهر أتابعه من زمان، وكنت دائمًا أفكر أنني إذا تشجعت وقررت تعلُّم الغوص أن أتدرب معه، وكان ينزّل محتوى جميلًا، وما شفنا منه إلا كل خير. وتضايقت جدًا عندما نزل خبر أنه نزل للغوص، أمس، وفُقد من بعد ذلك.. واليوم أتفاجأ بخبر أنهم لقوا جثته مُتوفَّى في البحر.. اللهم ارحمه، واغفر له يا رب..“.

وتابعت:“فعلًا كان إنسانًا موهوبًا، لكن مهما كنت محترفًا، لا تنزل البحر لوحدك لأن البحر غدار.. ولكن كله قضاء وقدر مكتوب.. اللهم اغفر له في هذه الجمعة الفضيلة، وارحمه بواسع رحمتك، وثبّته عند السؤال، وأسكنه جناتك ونعيمك يارب.. اللهم آمين.“

إنسان فعلاً كان موهوب، لكن مهما كنت محترف، لا تنزل البحر لوحدك لأنه البحر غدار.. ولكن كلها قضاء وقدر مكتوب..

اللهم أغفر له في هذه الجمعة الفضيلة و أرحمه بواسع رحمتك وثبته عند السؤال وأسكنه في جناتك ونعيمك يارب.. اللهم آمين. — Dina Redwan (@dinaredh) July 5, 2019