خلال تشييع الأميرة السعودية الجوهرة.. دموع نجلها محمد بن نايف ”تنهمر“ (صور وفيديو)  

شيع حشد كبير تقدمه أمراء بارزون من الأسرة الحاكمة للسعودية ومسؤولون من القطاعات الحكومية، مساء اليوم الجمعة، جثمان الأميرة السعودية الراحلة الجوهرة بنت عبدالعزيز.

وحضر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وشقيقه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، في كل مراحل تشييع والدتهم، وبدا التأثر واضحًا عليهما.

صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف خلال تشييع والدته #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد رحمها الله pic.twitter.com/uleLLuyVbx — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الصلاة على جثمان الأميرة الراحلة في الحرم المكي، ومن ثم دفنها، الأمير محمد بن نايف وهو يذرف الدموع على فراق والدته.

سيدي الأمير #محمد_بن_نايف امام قبر والدته #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد رحمها الله pic.twitter.com/zsij7Q1JnT — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

طاحت دموع الوطن يوم طاحت دمعتك

الأمير #محمد_بن_نايف بعد تشييع والدته pic.twitter.com/AR81SqoN4W — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، صفوف المصلين على جثمان الراحلة، التي توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة؛ بعد معاناة مع المرض في الآونة الأخيرة.

أمير مكة يؤدي صلاة الجنازة على الأميرة #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز. pic.twitter.com/YWaZug3bx9 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 5, 2019

اللهم اجبر مصاب سيدي الأمير #محمد_بن_نايف

اللهم ارحم والدته #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد سوف يصلى على الفقيدة بعد صلاه المغرب في المسجد الحرام pic.twitter.com/BlNGc1VTuL — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

والأميرة الجوهرة ابنة عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود، وهو ابن عم الملك عبدالعزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الحالية.