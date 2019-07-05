خلال تشييع الأميرة السعودية الجوهرة.. دموع نجلها محمد بن نايف ”تنهمر“ (صور وفيديو)  

خلال تشييع الأميرة السعودية الجوهرة.. دموع نجلها محمد بن نايف ”تنهمر“ (صور وفيديو)  

المصدر: الرياض – إرم نيوز

شيع حشد كبير تقدمه أمراء بارزون من الأسرة الحاكمة للسعودية ومسؤولون من القطاعات الحكومية، مساء اليوم الجمعة، جثمان الأميرة السعودية الراحلة الجوهرة بنت عبدالعزيز.

وحضر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وشقيقه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، في كل مراحل تشييع والدتهم، وبدا التأثر واضحًا عليهما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الصلاة على جثمان الأميرة الراحلة في الحرم المكي، ومن ثم دفنها، الأمير محمد بن نايف وهو يذرف الدموع على فراق والدته.

وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، صفوف المصلين على جثمان الراحلة، التي توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة؛ بعد معاناة مع المرض في الآونة الأخيرة.

والأميرة الجوهرة ابنة عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود، وهو ابن عم الملك عبدالعزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الحالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث