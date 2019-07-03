تركي آل الشيخ يدشن برنامج ”الابتعاث الخارجي“ في تخصصات الترفيه

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن تدشين برنامج يحمل اسم ”الابتعاث الخارجي“، موضحًا أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل الشباب السعودي لدراسة التخصصات الترفيهية.

وأوضح تركي آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي أيضًا، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن هيئة الترفيه تضع في حساباتها صناعة ترفيه مستدام، وهو ما جعل الهيئة توقع على اتفاقية بالشراكة مع إحدى الشركات الاستثمارية في هذا المجال.

نضع في #هيئة_الترفيه تأهيل الشباب السعودي وتمكينهم ضمن أولوياتنا لصناعة ترفيه مستدام، لذا قمنا بتوقيع اتفاقية الابتعاث الخارجي في التخصصات الترفيهية بالشراكة مع @qiddiya، والتي تؤهل خريجيها للعمل في القطاع.#ابتعاث_الترفيهhttps://t.co/jwQndpzJBK — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 3, 2019

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته: ”نضع في #هيئة_الترفيه تأهيل الشباب السعودي وتمكينهم ضمن أولوياتنا لصناعة ترفيه مستدام، لذا قمنا بتوقيع اتفاقية الابتعاث الخارجي في التخصصات الترفيهية بالشراكة مع @qiddiya، والتي تؤهل خريجيها للعمل في القطاع“.

ويشمل برنامج الابتعاث الخارجي، درجتي البكالوريوس والماجستير في التخصصات الترفيهية، حيث تم إطلاق أولى الدفعات بالشراكة مع شركة القدية للاستثمار.

وأكد بيان للهيئة العامة للترفيه، أن البرنامج يستهدف تعليم الطلاب وتدريبهم في أعرق الجامعات العالمية التي تتوفر فيها تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل السعودي في قطاع الترفيه.

وأشار إلى أن ”من بين الكليات التي سيدرس فيها الشباب هي كلية روزن بجامعة وسط فلوريدا، والتي تزوّد المبتعثين بالعلوم والمهارات التي تؤهّلهم للعمل في هذا القطاع“.

وأكدت الهيئة أن ”الدفعة الأولى من البرنامج تشتمل على الابتعاث لدرجة البكالوريوس وتدريب الطلاب المبتعثين خلال فترة دراستهم في مدينة 6 فلاجز الترفيهية، وتوظيفهم في القدية حين عودتهم إلى المملكة“.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه تنتهج أساليب جديدة في العمل، حيث تشهد نشاطات فنية وترفيهية متميزة، إضافة إلى برامج الحفلات الغنائية ومنها موسم جدة الفني، وانطلاق موسم الرياض في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن تشمل الهيئة بنشاطاتها جميع مدن المملكة.