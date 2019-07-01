تركي آل الشيخ يعلن عن حفل تاريخي لعبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض (صور)

عقد رئيس هيئة الترفية في السعودية تركي آل الشيخ، اجتماعًا فنيًا حضره كل من الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، والفنان العراقي ماجد المهندس، والملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، وعدد من النجوم، للوقوف على التجهيزات والتحضيرات الخاصة بموسم الرياض الفني.

كما استمع الحضور إلى ألبوم جديد كتب جميع كلماته تركي آل الشيخ من غناء وتلحين عمرو مصطفى، ومن المنتظر طرحه في 4 أغسطس المقبل.

ونشر تركي صورة جمعت عمرو مصطفى بعبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه على ”فيسبوك“، وعلق عليها بالقول ”الكبير عبدالمجيد عبدالله بعد الاستماع لألبوم عمرو مصطفى، موعدنا 4 أغسطس“.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته بتواجد عبدالمجيد عبدالله في اللقاء، معلنًا عن اتفاقه مع عبدالمجيد عبدالله على إحياء حفل غنائي وصفه بالتاريخي ويرفع شعار ”مجيديات“، خلال فعاليات موسم الرياض الفني المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

وكتب تركي آل الشيخ تغريدة من خلال حسابه عبر موقع ”تويتر“، قائلًا: ”اجتمعت اليوم مع أخي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، واتفقت معه في موسم الرياض على حفلة تاريخية عالمية بمسمى مجيديات، تكريمًا لأحد عمالقة الفن العربي“.

من جانبه أعرب عبدالمجيد عبدالله عن سعادته بالعودة للحفلات الغنائية، حيث علق على تغريدة تركي آل الشيخ بالقول: ”قلب القلب“، ثم أعاد تغريدة تركي على حسابه الخاص، معربًا عن سعادته بالتجهيزات العالمية لموسم الرياض.

وزيرنا ابوناصر مبدّع واللي شفته الليله من فعاليات #موسم_الرياض الذي سينطلق في منتصف اكتوبر والتجهيزات العالميه شي غير عادي وانتظروني معاه في #مجيديات https://t.co/p9p47i3Lic — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) June 30, 2019

وكتب عبدالمجيد عبدالله: ”وزيرنا أبوناصر مبدع واللي شفته الليلة من فعاليات #موسم_الرياض الذي سينطلق في منتصف أكتوبر والتجهيزات العالمية شي غير عادي وانتظروني معاه في #مجيديات“.