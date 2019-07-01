أرامكو السعودية تبني مصنعاً محلياً للمواد غير المعدنية

كشفت شركة ”أرامكو“ النفطية السعودية، يوم الاثنين، عن اتفاق جديد مع شركة أمريكية لتأسيس مشروع مشترك في المملكة لتصنيع المواد غير المعدنية المستخدمة في الصناعة ما سيوفر الكثير من فرص العمل في البلاد ويدعم الاقتصاد المحلي الذي يبحث القائمون عليه عن موارد جديدة بعيداً عن النفط.

وقالت شركة النفط الحكومية العملاقة إنها وقعت في مقرها بمدينة الظهران، مذكرة تفاهم مع شركة ”بيكر هيوز“ التابعة لشركة ”جنرال إلكتريك“ لتأسيس المشروع الجديد الذي سيعزز من إستراتيجية ”أرامكو“ من خلال لعب دورٍ ريادي في نشر تطبيقات المواد غير المعدنية عالميًا.

وأضافت ”أرامكو“ في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن المشروع سيركز على إنتاج أنابيب مصنّعة من لدائن حرارية معزّزة وغير معدنية كخطوة أولى نحو تطوير القدرات والإمكانات التصنيعية في المملكة.

وأوضحت أن المواد غير المعدنية التي سينتجها المشروع، تستخدم في عدة مجالات صناعية، منها: النفط الخام والغاز، والبناء والتشييد، وصناعة السيارات، والتغليف، والطاقة المتجددة، وتصنيع خطوط الأنابيب والصمامات والأوعية والمضخات وأبراج التبريد من مواد غير معدنية كالبلاستيك والألياف الكربونية والألياف الزجاجية.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي إن توطين هذه الصناعة سيتيح فرصًا استثمارية للمنتجين المحليين وسيسهم في نقل المعرفة للمملكة.

ولم تكشف الشركة السعودية عن تواريخ محددة للبدء بالمشروع والانتهاء منه، أو التكلفة التقديرية له.

وبدأت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، في انتهاج سياسة اقتصادية تقوم على توطين الصناعة في المملكة كجزء من خطط قادة الرياض لتنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد فقط على مبيعات النفط لأكبر مصدر في العالم.