وزارة العمل السعودية تبدأ تطبيق آلية جديدة لاستقبال عاملات المنازل‎

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الإثنين، تطبيق آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات (الخادمات) وإجراءات سفرهن بهدف تنظيم قطاع الخدمة المنزلية الأكبر في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن ”الآلية الجديدة تتضمن تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة في السعودية على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، بدءًا من مطلع شهر يوليو/تموز الجاري“.

كما تتضمن الآلية الجديدة أن ”تكون عملية استقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة تحت مسؤولية صاحب العمل، بدءًا من 15 يوليو/تموز الجاري“.

وبينت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبعد ذلك سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجيًا.

ويتوجب على مكتب الاستقدام إبلاغ صاحب العمل قبل 24 ساعة من موعد وصول العاملة المنزلية القادمة لأول مرة من خلال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكذلك تسليمها لصاحب العمل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وصولها للسعودية.

وتقول الوزارة: إن التعديلات التي جرت على نظام استقبال العاملات المنزليات تستهدف تيسير عملية استقبالهن، وتسهيلًا على المواطنين.

وتعمل نحو مليون خادمة ينتمين لنحو 15 جنسية، غالبيتها من آسيا وأفريقيا، في المنازل السعودية منذ عقود، بدأت بتدفق النفط في البلد الصحراوي الذي أصبح فيما بعد أكبر مصدر للخام في العالم، ما وفر لمواطنيه حياة مرفهة.