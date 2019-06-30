شينزو آبي يعرض على محمد بن سلمان المساعدة في الحد من الاعتماد على النفط‎

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تساعد اليابان المملكة في خطة إصلاح شاملة.

وقال آبي للأمير محمد -في بداية اجتماع ثنائي عقب قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا- إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقًا لمبادرة سموكم“.

وأضاف: ”اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها“.

من ناحيته، قال الأمير محمد لآبي إن ”السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع دولة اليابان“.