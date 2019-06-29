السعودية تعثر على المفقود القطري متوفى

عثرت الأجهزة الأمنية على المفقود القطري متوفى بالقرب من مركبته في منطقة هجرة يبرين جنوب حرض، في المملكة العربية السعودية.

وكشفت صحيفة سبق الإلكترونية عن تفاصيل العثور على جثة القطري المفقود منذ يوم الإثنين الماضي، حيث قال منصور العاطفي، المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث عن المفقود: ”تلقينا بلاغًا عن المفقود يوم الجمعة الماضي، وانطلقنا للبحث والمساندة فورًا، وتم تعميد أعضاء الجمعية وتجهيز ٣٢ عضو بحث وإنقاذ على 20 مركبة مجهزة بأجهزة الاتصال عبر الأقمار الفضائية (الثرياء)، وأجهزة تحديد المواقع، بالإضافة للغذاء والماء بكميات كافية، وكان عدد الأعضاء المشاركين 25 عضوًا آخرين كمساندة ودعم عند الحاجة، كما شاركت الجمعية بـ4 طائرات شراعية للمسح الجوي للمناطق ذات التضاريس الصعبة جدًّا على السيارات“.

وأضاف: ”بدأ البحث عصر يوم الجمعة الماضي من نقطة الإحداثيات المرسلة من الجهات المختصة، مرورًا بمركز الخن إلى يبرين إلى العروق الجنوبية الشرقية، وقد توزعت فرق الإنقاذ على مجموعات أربع كل خمس سيارات معها طائرة شراعية، وتم المسح بدائرة قطرها ٣٥ كلم للمناطق المذكورة في الإحداثيات الملتقطة من آخر اتصال للمفقود، وبعد مسح عروق الرمال الأخيرة بالطائرات“.

وذكر ”العاطفي“ أن الجمعية تلقت صباح اليوم خبر العثور على المفقود من ذويه متوفّى في منطقة الدهناء في عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين، بجانب سيارته بعد نفاد وقودها، وهي منطقة مختلفة تمامًا عن الإحداثيات المعطاة.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الإثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية من الشرطة والدفاع المدني، وبمساعدة جمعية عون وجمعية غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه.

وقال ذوو المفقود: إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ولم يغادر ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل، قبل أن يتم العثور عليه متوفّى صباح اليوم.