شاهد.. مقطع فيديو يوثق الأضرار في مطار أبها بعد استهدافه من الحوثيين‎

نشرت قناة ”الإخبارية“ السعودية، مقطع فيديو تظهر فيه الأضرار التي لحقت بموقف سيارات في مطار أبها بمنطقة عسير بعد تعرضه لهجوم شنّته جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران.

ويظهر في الفيديو تضرر عدد من السيارات والأبنية في موقع الهجوم، فيما بدت حركة السيارات والمشاة وقد عادت لطبيعتها في الموقع.

وقالت قوات تحالف دعم الشرعية التي تقودها السعودية إن الهجوم وقع في الساعة (21:10) من مساء يوم الأحد، و“نتج عنه شهيد من الجنسية السورية-رحمه الله-، وإصابة سبعة مدنيين“.

وقالت تقارير محلية إن الهجوم تم بطائرة مسيرة واستهدف مواقف سيارات قريبة من صالة المغادرة، حيث يتجمع كثير من الناس لوجود أحد المطاعم المطلة على المواقف.

وقالت قناة ”العربية“ إن طفلين وامرأة أصيبوا من ضمن 8 إصابات خلّفها الهجوم الحوثي.

وأكدت صفحة المطار على موقع ”تويتر“، أنه ”تم استئناف الحركة الجوية، وهي الآن تسير بشكل طبيعي“.

أعزاءنا المسافرين ..

نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في #مطار_أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي. — مطار أبها الدولي (@AHBairport) June 23, 2019

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، أن طائرتين هبطتا في المطار بعد الاستهداف.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف مطار أبها بعد هجوم بصاروخ بعيد المدى استهدف صالة القدوم في المطار في وقت سابق من الشهر الجاري وخلّف عددًا من الإصابات فقط.