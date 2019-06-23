السعودية.. مطار أبها يستأنف رحلاته الجوية بعد هجوم حوثي

استأنفت إدارة مطار أبها الدولي في السعودية، الحركة الجوية في المطار، بعد هجوم بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات المطار، توفي على إثره مقيم سوري وأصيب سبعة أشخاص آخرين.

وأكدت صفحة المطار على موقع ”تويتر“، أنه ”تم استئناف الحركة الجوية، وهي الآن تسير بشكل طبيعي“.

أعزاءنا المسافرين ..

نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في #مطار_أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي. — مطار أبها الدولي (@AHBairport) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، أن طائرتين هبطتا في المطار بعد الاستهداف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه عند الساعة (21:10) من مساء يوم الأحد، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن ”الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية-رحمه الله-، وإصابة سبعة مدنيين“.