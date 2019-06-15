التحالف العربي يستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

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قال التلفزيون السعودي فجر اليوم إن قوات التحالف العربي في اليمن استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء. ونقل التلفزيون السعودي على لسان مصدر بالتحالف العربي، إن تدمير الأهداف شمل منظومات للدفاع الجوي. وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطار أبها السعودي يوم الأربعاء والذي قالت السلطات السعودية إنه أدى…