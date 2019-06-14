السعودية تسمح للسجناء المتزوجين بقضاء إجازات في منازلهم

قررت المديرية العامة للسجون في السعودية السماح للنزلاء المتزوجين قضاء إجازات في منازلهم، بعد أن ظلت تلك الميزة المعروفة باسم ”الخلوة الشرعية“ لعقود طويلة متاحة في منازل تابعة للسجون.

وقال مدير عام السجون في المملكة، اللواء محمد الأسمري: إن ”السجناء المتزوجين الذين يحق لهم الالتقاء بزوجاتهم لمدة 24 ساعة كل شهر، أصبح بمقدورهم قضاء تلك المدة في منازلهم بدلًا من البيوت العائلية التابعة للسجون“.

ونقلت صحيفة ”اليوم“ المحلية عن اللواء الأسمري قوله: ”إن البند الجديد في الخلوة الشرعية يتم وفق ضوابط معينة، وتراعى فيه قضية وإدانة كل موقوف“.

وأشار مدير عام السجون إلى أن بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة ثلاثة شهور، فيتم خروجهم لمدة 72 ساعة في منازلهم برفقة عائلاتهم.

وأوضح أن الخدمة الجديدة لا تشمل الموقوفين في قضايا جنائية خطيرة، إذ سيقضي أولئك السجناء إجازاتهم في البيوت العائلية التابعة للسجون التي تديرها نساء.