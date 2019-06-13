السعودية: سنتخذ تدابير عاجلة لوقف هجمات الحوثيين

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن، تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب للتصدي لأي هجوم حوثي.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة.

وقال المعلمي في رسالته: ”تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم، والذي يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.

وأضاف: ستتخذ المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها“.

وأكد أنه ”سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية“.