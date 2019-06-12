بعد استهداف مطار أبها.. خالد بن سلمان: سنواجه الحوثيين بحزم وصرامة

أدان نائب وزير الدفاع في السعودية، الأمير خالد بن سلمان، استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها، متوعدًا بأن بلاده ستواجه الحوثيين بحزم وصرامة.

وقال الأمير خالد، في سلسلة تغريدات له على ”تويتر“، فجر الخميس: ”تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة“.

وأضاف أن ”استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها“.

وأكد أن المملكة ستواجه ”جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر“.

وتابع أن ”وسائل الردع الحازمة سيتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة“.

وقال إنه ”منذ 40 عامًا والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي“.

وطالب الأمير ”المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين، بالقيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه“.