بالفيديو.. لحظة إخلاء التحالف العربي لأحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية ”سافيز“

نشرت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة إخلاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية ”سافيز“ الرابضة قرب ميناء الحديدة.

ويوثق الفيديو عملية الإخلاء الجوي من طرف طائرة التحالف، والإسعافات الأولية التي قدمت للمصاب الإيراني، وهو على سرير طبي.

واستنجدت السلطات الإيرانية بقوات التحالف العربي عبر نداء استغاثة، استجاب له التحالف لدواعٍ إنسانية، وفق ما أعلن المتحدّث الرسمي العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استجابت فورًا لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب على ظهر السفينة في عرض البحر، ونقلته إلى المستشفى العسكري بجازان، جنوب غرب المملكة.

وبيّن العقيد المالكي أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز)، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبينت إصابته البالغة وسوء حالته الصحية.

وأضاف العقيد المالكي أن السعودية تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة الضرورية.

وأكد أن الإجراء جاء بتوجيه من القيادة السعودية، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة كعادتها، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف، ”بحسب ما يمليه علينا الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر“.