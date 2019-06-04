إيران تستنجد بالتحالف العربي لإنقاذ أحد أفراد طاقم السفينة ”سافيز“

استنجدت السلطات الإيرانية بقوات التحالف العربي عبر نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز- Savis) والتي تقع شمال غرب ميناء الحديدة اليمني، بعد تدهور صحته.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استجابت فورا لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان .

وبيّن العقيد المالكي أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز)، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبينت إصابته البالغة وسوء حالته الصحية.

وأضاف المالكي أنه وبعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف العقيد المالكي أن السعودية تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة الضرورية.

وأكد أن الإجراء جاء بتوجيه من القيادة السعودية، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة كعادتها، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف، ”بحسب ما يمليه علينا الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر“.