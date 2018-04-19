تركي المالكي يشرح مراحل تجهيز الصواريخ الباليستية الحوثية (فيديو)

شرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، كيفية تحضير ميليشيات الحوثي للصواريخ الباليستية وتخزينها وتركيبها قبل إطلاقها.

وقال المالكي، في حواره ببرنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية”، مساء أمس الأربعاء، إن الحوثيين لا يملكون المعرفة التقنية اللازمة لتحضير هذه الصواريخ، لكنها تصل إليهم من إيران مفككة ثم تركب داخل اليمن.

وأوضح العقيد السعودي أن الصورايخ الإيرانية تصل إلى مناء الحديدة وهي أجزاء، وتيم نقلها مفككة إلى صعدة، ومن ثم يتم تركيبها وتلحيمها في ورش خاصة بهذا الشأن.

إن التحالف يمتلك الأدلة على تدخل خبراء إيرانيين في هذا الأمر، لافتاً إلى أن اليمن أصبح حقلاً للتجارب سواء من النظام الإيراني أو من التابعين له من خبراء حزب الله اللبناني الإرهابي.

وتابع: “نحن نعمل باستمرار مع المنظمة الأممية على الثغرات كافة وتوفير المتطلبات الخاصة بالتفتيش؛ لمنع دخولها”.

وأوضح المالكي، أن التحالف يواجه في اليمن محور شر، لافتاً إلى أن للقاعدة وداعش والحوثيين أيديولوجية واحدة.