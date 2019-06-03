بنوك ورجال أعمال سعوديون يتبرعون بملايين الريالات لتسديد مديونيات السجناء

انضمت بنوك محلية ورجال أعمال سعوديون، لحملة تبرع بالمال بهدف تسديد مديونيات السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية في المملكة، بعد أن أطلقت وزارة الداخلية السعودية تطبيقًا إلكترونيًا يتيح التبرع بسهولة.

ومنذ أن أطلقت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، مبادرة ”فُرجت“ التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة ”أبشر“ الإلكترونية، وصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 200 سجين بعد حملات تبرع شارك فيها آلاف السعوديين.

واكتسبت تلك الحملة الخيرية، زخمًا كبيرًا اليوم الاثنين، بعد استجابة عدد من البنوك المحلية ورجال الأعمال، لدعوات واسعة لهم للمشاركة في الحملة، ما فتح الباب أمام عدد كبير من المسجونين بالإفراج عنهم خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وقال بنك ”سامبا“ السعودي إنه قرر تقديم مبلغ خمسة ملايين ريال في مبادرة ”فرجت“ ”لتسديد الالتزامات المالية بحق أكبر عدد من الموقوفين والسجناء وفك كربتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء فرحة العيد بين أسرهم وأهاليهم“.

كما أعلن بنك الرياض تسديد مديونيات 11 موقوفًا بينهم خمسة نساء بعد أن دعا الفنان السعودي فايز المالكي، البنوك المحلية والشركات الخاصة للمساهمة في حملة الإفراج عن السجناء الموقوفين بقضايا مالية.

شكراً لك فايز على هذة المبادرة الطيبة، ونفتخر بزيادة العدد إلى 11 شخص وبمشيئة الله تكتمل الفرحة بالعيد مع أهاليهم. كما نسعد بمشاركتهم في برنامج #بنك_الرياض للتثقيف المالي من خلال برنامج #بُكرة لخدمة المجتمع. https://t.co/9NufRTE2cO — بنك الرياض (@riyadbank) June 2, 2019

كما لبى رجل الأعمال السعودي، عبدالعزيز أحمد بغلف، دعوات المشاركة في الحملة، وتبرع بمبلغ نصف مليون ريال ساهمت في تسديد مديونيات سبعة موقوفين والإفراج عنهم.

تجاوب مع الحمله المباركه للسداد عن السجناء فأني اتقدم للاخوه بتزويدي بأرقام وصور الفواتير ليتم بموجبها السداد.. على حسب الاستطاعه.. المرصود لهذا العمل مبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائه الف ريال.. راجيا من المولى ان يكون هذا العمل خالصآ لوجهه الكريم. — عبدالعزيز أحمد بغلف???????? (@AzizbagBag) June 3, 2019

ومن المرجح أن تنضم مزيد من البنوك والشركات الخاصة ورجال الأعمال في المملكة إلى الحملة، ما سيزيد من عدد المفرج عنهم من الموقوفين في أكبر حملة من نوعها في تاريخ البلاد.

كما تتواصل المشاركات الفردية في تسديد مبالغ الموقوفين، حيث تلقى دعوات ذوي السجناء في مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لافتة، وتم بالفعل الإفراج عن عشرات الموقوفين بعد أن ساهم آلاف السعوديين في تسديد مديونياتهم.