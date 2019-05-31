الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

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أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، أنّه سيتم التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية التي تعوق تنمية الأوطان وتطوير المجتمعات. وقال الملك سلمان، في تغريدة نشرها حسابه الرسمي، على ”تويتر“:“نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كيلا…