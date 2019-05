في افتتاح القمة الخليجية الطارئة.. الملك سلمان: لا بد من موقف حازم وحاسم ضد إيران

View this post on Instagram

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن عدم اتخاذ موقف رادع وحازمٍ لمواجهة الأنشطةِ التخريبية للنظام الإيراني ”هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم“. . .. . وفي كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية الطارئة، التي تستضيفها مكة المكرمة، اليوم الخميس، قال الملك سلمان: ”إن ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخلٍ في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وتطويرِ برامجه النوويةِ والصاروخية، وتهديدهِ لحريةِ الملاحة العالمية بما يهددُ إمداداتِ النفط للعالم. يُعد تحديًا سافرًا لمواثيقِ ومبادئِ وقوانين الأممِ المتحدة لحفظِ“. . . وتابع: ”كما أن دعمه للإرهاب عبر أربعة عقودٍ وتهديده للأمنِ والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ هو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية“، مشيرا إلى أن ”الأعمالَ الإجرامية التي حدثت مؤخرًا باستهدافِ أحدِ أهم طرقِ التجارة العالمية بعملٍ تخريبي طالَ أربعَ ناقلاتٍ تجارية بالقربِ من المياه الإقليميةِ لدولةِ الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك استهدافُ محطتي ضخٍ للنفط، وعدد من المنشآتِ الحيوية في المملكة. تستدعي منا جميعًا العملَ بشكل جاد للحفاظِ على أمنِ ومكتسبات دولِ مجلسِ التعاون“. . . وأوضح العاهل السعودي أن ”المملكة حريصة على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب، وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني“. . . وطالب الملك سلمان ”المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ والدوليين.واستخدامِ كافةِ الوسائل، لوقف النظامِ الإيراني من التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للدول الأخرى. ورعايتهِ للأنشطةِ الإرهابية في المنطقةِ“. . . #إرم_نيوز #السعودية #مكة #مكة_المكرمة #saudi #saudiarabia #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #ترند #القمة_الخليجية_العربية #قمم_مكة #الملك_سلمان #الخليج #القمة_الخليجية_العربية_الطارئة #القمة_الخليجية