سفارة السعودية بالإمارات ترد على الشيخة هند القاسمي بشأن رفض تأشيرة صديقتها

ردت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، على ما أثارته سيدة الأعمال الإماراتية الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، بشأن عدم منح صديقتها الأمريكية تأشيرة للمملكة لعدم وجود سيدة لخدمتها.

ونفت السفارة في بيانها، ما ذكرته الشيخة ”القاسمي“، مؤكدة أن المواطنة الأمريكية حصلت بالفعل على التأشيرة.

وأوضحت السفارة أنها وبعد مراجعة الأقسام كافة، وتسجيلات الكاميرات، فإن السيدة الأمريكية راجعت السفارة يوم أمس الثلاثاء قبل بدء دوام الموظفين، فطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام الرسمي.

وأضافت أن السيدة عادت عند الساعة 10 صباحًا واستقبلها الموظف المختص واستلم جوازها؛ لإنهاء معاملتها وغادرت بعد ذلك عند الساعة 11 صباحًا، وعند الساعة 2:50 ظهرًا عادت واستلمت جوازها ممهورًا بالتأشيرة وغادرت عند الساعة 3:10.

كما نفت منعها من الدخول بسبب عدم وجود سيدة، مؤكدة أن السفارة تستقبل الجميع ذكورًا وإناثًا في الأوقات المخصصة للمراجعين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الشيخة هند إلى حد اللحظة بشأن البيان.