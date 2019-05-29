الاحتياطيات الأجنبية السعودية ترتفع 1.1% أبريل الماضي

ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.1% على أساس شهري، حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، إلى 1894.1 مليار ريال (505.1 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1873.3 مليار ريال (499.5 مليار دولار) نهاية آذار/ مارس السابق له، حسب تقرير صدر عن ”النقد العربي السعودي“، مساء الثلاثاء.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيًّا، أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية، تعلن شهريًّا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 167 مليار دولار، في شباط/ فبراير الماضي.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، تراجعًا في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عن ما كان عليه في 2014.