السعودية تؤجل العمل بلائحة الذوق العام حتى إشعار آخر

View this post on Instagram

قالت #وزارة_الداخلية #السعودية المعنية بتطبيق #لائحة_الذوق_العام الجديدة في البلاد، اليوم الاثنين، إنها لم تبدأ العمل باللائحة حتى الآن على عكس ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله ”إنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على #الذوق_العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس ”#مجلس_الوزراء“ الموقر“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #السعودية #الرياض #جدة #صور #الشورت_لايخدش_الذوق_العام #ksa #saudi #saudiarabia #news #riyadh #trend