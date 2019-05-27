أمير سعودي يكشف حقيقة وثيقة تنازل جده المؤسس عن فلسطين لليهود (صور)

كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، حقيقة وثيقة شهيرة منسوبة لمؤسس الدولة السعودية الحالية، الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يزعم ناشروها بأنها تتضمن تنازلًا سعوديًا عن أرض فلسطين لصالح اليهود.

وقال الأمير بن مساعد في ردٍّ على الإعلامي الفلسطيني جمال ريان الذي نشر الوثيقة ذاتها، إنها مزيفة، مقدمًا دليلًا على ذلك، ومنتقدًا نسبها للملك عبدالعزيز وتجاهل موقفه الموثق في سجلات الأمم المتحدة من القضية الفلسطينية.

وكتب بن ساعد وهو شاعر معروف، سلسلة تغريدات في حسابه بموقع ”تويتر“ قال فيها ”جمال ريان يظهر ما يدّعي أنها وثيقة منسوبة – افتراءً – إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله عن إقراره بإعطاء فلسطين لليهود، ورغم أن الوثيقة المزعومة لا تحتاج لتفنيد، فالطفل يكتشف أنها مزورة، وقبل ذلك الحقائق المثبتة حتى في الأمم المتحدة عن موقفه رحمه الله المعاكس لما يدعيه ريان وأمثاله‏“.

جمال رأيان يكذب كما يتنفس .. أتحداه أن يأتيني بتغريدة أوما يثبت أنني قلت الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود أو تطرقت لوالده من قريب أوبعيد حول هذا الأمر.. وأتحداه أن يأتيني بشيء صدر مني وفيه ترويج لأي شيء يخص والدته ووالده.. لاغرابة فمن يأتيك الصدق وأنت أول مذيعي الجزيرة pic.twitter.com/bAEvJApbJI — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 27, 2019

وأضاف ”وعليه فإني أدعو الله باسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة، وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول إنها مزورة وهو يدعي صحتها“.

وعليه فإني أدعو الله بإسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول أنها مزورة وهو يدعي صحتها — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 26, 2019

واختتم ردّه على مقدم البرامج في قناة ”الجزيرة“ جمال ريان بالقول ”رغم أن الأمر لا يحتاج إثبات اعرض الوثيقة المزورة وأعرض ختم الملك عبدالعزيز ( والذي يأتي بشكل خاتم بيضاوي وليس دائري كما جاء في الوثيقة الأضحوكة)“.

رغم أن الأمر لا يحتاج اثبات اعرض الوثيقة المزورة وأعرض ختم الملك عبدالعزيز ( والذي يأتي بشكل خاتم بيضاوي وليس دائري كما جاء في الوثيقة الأضحوكة) pic.twitter.com/0Iy2SNfM4o — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 26, 2019

ووجد ردّ بن مساعد المعروف على نطاق واسع منذ كان رئيسًا لنادي الهلال قبل سنوات، تفاعلًا كبيرًا من قبل مدونين سعوديين أشادوا برد الأمير، وقدموا أدلة أخرى تدعم زيف الوثيقة التي تنشرها على الدوام وسائل إعلام محسوبة على دول تناصب الرياض العداء.

آمين. والي فلسطين هو من باع فلسطين.

الطابع سنة ١٩٢٢ مكتوب عليه بالعربية والعبرية وعندي الوثيقة والطابع

الصورة والدي مع الملك سعود رحمهم الله في ١٩٥٩/٣/٢٩ وكتب عليها "صاحب الجلالة ملك السعودية المعظم". أنتم تعرفون خير المعرفة كيف التوقيع كان أيام الملك عبدالعزيز رحمه الله. pic.twitter.com/ShFNyh3whN — Sam Jundi سام جندي (@SamJundi) May 26, 2019

وهذي وثيقه اخرى تؤكد ايضاً ان ختم الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه بيضاوي الشكل وليس دائري .. كما في وثيقه جمال ريان المزعومه .. أتشرف ان تكون هذي الوثيقة من الملك عبدالعزيز الى والدي غفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته .. pic.twitter.com/WTY3yOEM47 — د. ناصر بن سعيد بن كدسه ???????? (@nbinkadasah) May 27, 2019