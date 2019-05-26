منظمة التحرير تدعو ورشة المنامة لاحترام الإجماع الفلسطيني

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها التشاوري، المشاركين في مؤتمر البحرين بعنوان ”السلام من أجل الازدهار“ في المنامة، إلى احترام الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر.

وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته وكالة ”معًا“، إن ”الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، والتي من شأنها تكريس الاحتلال، وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف“.

وأكدت معارضتها لعقد هذا المؤتمر، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة التنفيذية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران ( قمة القدس) 2018، قمة تونس العام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وحدة الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة أيًا كان مكان تواجده، خاصة في مخيمات اللجوء في الوطن والمنافي .

وجددت اللجنة التنفيذية دعوتها لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول البربكس، واليابان، على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، و تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وبجدول زمني محدد وآليات تنفيذ بضمانات دولية .