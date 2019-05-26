أشهر أطباء القلب في السعودية ينصح مواطنيه بترك عادة كرم شهيرة

أشهر أطباء القلب في السعودية ينصح مواطنيه بترك عادة كرم شهيرة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار طبيب قلب سعودي معروف على نطاق واسع في المملكة، ردود فعل متباينة بين مواطنيه، عندما دعاهم لترك إحدى عادات الكرم الشهيرة المنتشرة بينهم لدواع صحية.

وكتب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ حيث يتابعه مئات الآلاف من السعوديين، قال فيها إن عليهم ترك عادة تقطيع لحم الوليمة لضيوفهم  بسكاكينهم الخاصة.

وقال النمر الذي يعد من أنشط أطباء القلب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، ”تصرف خاطئ: أثناء الوليمة تقوم بإخراج سكين من جيبك لتقطيع لحم المفطح للضيوف“.

 

ووجدت نصيحة الدكتور النمر ردود فعل متباينة، فبينما وافقه كثير منهم، تمسك آخرون بتلك العادة لدلالاتها عن أبناء القبائل وما تعنيه من حرص صاحب الدعوة على إكرام ضيوفه بتقطيع لحم الوليمة لهم.

 

وتوارث كثير من أبناء القبائل في السعودية، عادة تقطيع اللحم أمام الضيوف، إذ يقوم صاحب الوليمة بسحب سكينه الخاص من خاصرته وتقطيع لحم الوليمة أثناء تجمع المدعوين حولها وتناولها.

ويقوم البعض منهم باستخدام السيف في بعض الأحيان لتقطيع لحم الوليمة إذا كانت كبيرة الحجم.

 

ويتمسك كثير من السعوديين بعادات الكرم القديمة من دون تغييرات تذكر، في إحياء لماضي شبه جزيرة العرب لقرون خلت، حيث ظل الكرم صفة ملازمة لأبناء تلك المنطقة الشاسعة حتى في أكثر الظروف فقرًا ومحلًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
مواد مقترحة