أشهر أطباء القلب في السعودية ينصح مواطنيه بترك عادة كرم شهيرة

أثار طبيب قلب سعودي معروف على نطاق واسع في المملكة، ردود فعل متباينة بين مواطنيه، عندما دعاهم لترك إحدى عادات الكرم الشهيرة المنتشرة بينهم لدواع صحية.

وكتب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ حيث يتابعه مئات الآلاف من السعوديين، قال فيها إن عليهم ترك عادة تقطيع لحم الوليمة لضيوفهم بسكاكينهم الخاصة.

وقال النمر الذي يعد من أنشط أطباء القلب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، ”تصرف خاطئ: أثناء الوليمة تقوم بإخراج سكين من جيبك لتقطيع لحم المفطح للضيوف“.

تصرف خاطئ:

أثناء الوليمة تقوم بإخراج سكين من جيبك لتقطيع لحم المفطح للضيوف❌❌ — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 24, 2019

ووجدت نصيحة الدكتور النمر ردود فعل متباينة، فبينما وافقه كثير منهم، تمسك آخرون بتلك العادة لدلالاتها عن أبناء القبائل وما تعنيه من حرص صاحب الدعوة على إكرام ضيوفه بتقطيع لحم الوليمة لهم.

ياكثر مانسمع عن هذة الحركه …ليتها تنتهى ويأكل الواحد ع راحته ???? — مجده???? (@zsshn) May 24, 2019

صارو يطلعون سيف مو سكين — المهلهل (@texsas6969) May 24, 2019

وتوارث كثير من أبناء القبائل في السعودية، عادة تقطيع اللحم أمام الضيوف، إذ يقوم صاحب الوليمة بسحب سكينه الخاص من خاصرته وتقطيع لحم الوليمة أثناء تجمع المدعوين حولها وتناولها.

ويقوم البعض منهم باستخدام السيف في بعض الأحيان لتقطيع لحم الوليمة إذا كانت كبيرة الحجم.

علوم الرجال هذي — Hazaa????. (@h3bnz) May 24, 2019

ترا هدا الشيء الوحيد اللي باقي لنا في التقارب، لا تنفرونا من بعض أكتر. — Nuha Almahdi (@HadeelAlnoor) May 24, 2019

اعطيني واحد مرض بسبب من الاسباب اللي ذكرتها

مئات السنين والعرب ياكلون بالطريقة نفسها ولا احد مات.

الغرب موسوسين عشان كذا تطلع مثل ذي الدراسات

ولا تنسى كل مشروك مبروك — _ (@yas_hell) May 24, 2019

ويتمسك كثير من السعوديين بعادات الكرم القديمة من دون تغييرات تذكر، في إحياء لماضي شبه جزيرة العرب لقرون خلت، حيث ظل الكرم صفة ملازمة لأبناء تلك المنطقة الشاسعة حتى في أكثر الظروف فقرًا ومحلًا.