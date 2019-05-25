برنامج ”سند الزواج“ يصرف الدفعة النقدية الثالثة للمستحقين في السعودية

أعلنت مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، اليوم الأحد، صرف الدفعة النقدية الثالثة لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين في المبادرة، التي تستهدف المتزوجين حديثًا ومنحهم مبالغ مالية غير مستردة تبلغ 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) لكل مستفيد.

وكتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، والذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“: “ تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الثالثة“.

تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الثالثة.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/FT3PcoQRCb — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) May 25, 2019

وتشمل الدفعة الثالثة من المبادرة كل من سجل فيها قبل تاريخ 10 مارس/آذار الماضي، وحقق الشروط المطلوبة.

وبلغ عدد المستفيدين من دفعتي المبادرة السابقتين أكثر من 7800 مستفيد، بقيمة تجاوزت 160 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي، المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنّه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.