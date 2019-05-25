خطأ جديد بـ“العاصوف“.. سيارة من زمن مقاطعة السعودية للشركات المتعاونة مع إسرائيل (صور)

كشف خبير السيارات السعودي، حسن كتبي، عن وجود خطأ جديد في مسلسل العاصوف، يتعلق بسيارة بطل القصة الفنان ناصر القصبي والتي تعود لشركة أمريكية كانت الرياض قد قاطعتها في تلك الحقبة بسبب تعاونها مع الكيان الإسرائيلي المحتل.

وظهر القصبي في الحلقة الـ 19 من العاصوف في جزئه الثاني، والتي تم بثها الجمعة، بجانب سيارته من إنتاج شركة فورد التي كان المملكة تقاطعها في الحقبة التي يحكي المسلسل أحداثها.

وقال كتبي في تعليقه على الحلقة: ”حلقة العاصوف اليوم الممثل ناصر القصبي طالع للمطار في لينكولن كونتينينال مارك ٥ موديل ٧٦-٧٩ ازرق، المشكلة وقتها فورد كانت ممنوعة من دخول المملكة لأنها في فترة المنع ٤٠ سنة من ضمن شركات المقاطعة للتعاون مع إسرائيل – المخرج فين عشان أتفاهم معاه وافهمه غلطه“.

حلقة العاصوف اليوم الممثل ناصر القصبي طالع للمطار في لينكولن كونتينينال مارك ٥ موديل ٧٦-٧٩ ازرق المشكلة وقتها فورد كانت ممنوعة من دخول المملكة لانها في فترة المنع ٤٠ سنة من ضمن شركات المقاطعة للتعاون مع إسرائيل – المخرج فين عشان أتفاهم معاه وافهمه غلطه ???? — Hasan Kutbi حسن كتبي (@HasanKutbi) May 25, 2019

ولم يعلق أي من مخرج المسلسل السوري المثنى صبح ولا بطله ناصر القصبي على ملاحظة خبير السيارات السعودي بتأكيدها أو الرد عليها، لكنها وجدت تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة بدقة ملاحظة كتبي بجانب إيراد أخطاء أخرى في المسلسل.

وأقر مخرج المسلسل، المثنى صبح، في لقاء تلفزيوني الخميس الماضي، بوجود بعض الهفوات، لكنه أثنى على فريق العمل وقال إنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في حينها قبل 40 عاماً.

لا تدقق نسيت الكابرس 88 مع الشرطه — ???????? ????fahad (@mh77s) May 25, 2019

موستنق كابرس باترول ولينكلون كلهم غلط حتى تاكسي المرسيدس الأسود موديل ٥٩ حيكون معمر جدا وقتها — Hasan Kutbi حسن كتبي (@HasanKutbi) May 25, 2019

يعني نسيت الكرسي المتحرك اللي بالحرم ، ودققت ع هاي ؟ ???????? — . (@jafar_haroon_JS) May 25, 2019

هاللي مستائين من ملاحظاتك ابي افهم وش مزعلهم بالعكس تشكر يا استاذنا للتنبيه لوقفات السعوديه التاريخيه مع اشقائها اللي المفروض كلنا نذكرها ونستذكرها مثلها مثل تبرعات اطفالنا بذيك الفتره من مصروفهم وفسحتهم لاخوانهم بفلسطين .. هاذي حقائق ???? — ابوعزه الشمري (@abo_3zzah77) May 25, 2019

ومسلسل ”العاصوف“ من تأليف الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي وبطولة الفنان ناصر القصبي بجانب مشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل ريم عبدالله وعبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها.