مسلسل ”العاصوف“ يجلب ”الشهرة“ لفندق سعودي من دون قصد.. تعرّف على القصة

جلب مسلسل العاصوف السعودي في جزئه الثاني، شهرة واسعة لفندق مصنف في فئة خمسة نجوم، ويقع في مدينة مكة المكرمة، بعد أن سلط الضوء في ثلاث حلقات متتالية على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل نحو أربعة عقود، والتي يعد الفندق أحد شواهدها.

وعرض المسلسل في حلقاته التي بثتها قناة ”إم بي سي“ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، حادثة الاقتحام الشهيرة التي خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف رجال الأمن السعوديين والمصلين الذين احتجزوا يومها في الحرم.

وجذب المسلسل الذي يستقطب نسب مشاهدة كبيرة في السعودية والعالم العربي، جيلًا من السعوديين لم يعايش تلك المرحلة، ويجهل الكثير من تفاصيلها، بما في ذلك إنشاء فندق يحمل اسم فندق ”الشهداء“ في إشارة إلى من لقوا حتفهم في حادثة الاقتحام آنذاك.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، نقاشات واسعة في أعقاب بث حلقات المسلسل الخاصة باقتحام الحرم، وتم تداول صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية توثق بعض تفاصيل الاقتحام ومن شاركوا فيه، بجانب صور الفندق الذي يعد شاهدًا على تلك الحادثة الدامية.

ورصد ”إرم نيوز“ نسب حجوزات عالية في الفندق خلال الأيام المقبلة عبر موقع ”بوكينج“ العالمي الخاص بالحجوزات الفندقية، فيما يبدو أنها أحد نتائج الشهرة التي حققها بسبب مسلسل ”العاصوف 2“ عقب تداول اسمه وتاريخ إنشائه وصوره.

معلومة لم أعرفها إلا مؤخرا "مبرة شهداء الحرم المكي"، أعمال وقفية من حكومة المملكة لشهداء حادثة الحرم المكي ١٤٠٠/١٩٧٩ فيما يعرف بحادثة #جهيمان، ومما تديره هذه المبرة فندق الشهداء في مكة (أجياد) يستاهلون أبطالنا تقبلهم الله وجزى الله دولتنا المباركة كل خير. pic.twitter.com/HJTAKefdYQ — Mohammed Alsulami| محمد السلمي (@mohalsulami) May 24, 2019

وأنشأت السعودية في أعقاب حادثة الاقتحام، وقفًا خيريًا تحت اسم ”مبرة شهداء الحرم“، قبل أن يقوم القائمون على تلك المبرة الوقفية بشراء أرض قريبة من الحرم المكي وبناء فندق من فئة خمسة نجوم عليها.

معلومة يجهلها الكثير :

– هل تعلم ان فندق الشهداء في مكة هو وقف خاص بشهداء حادثة الحرم المكي ؟

بأمر من الملك خالد رحمة الله ، و كان المسؤول عن متابعته الامير متعب بن عبدالعزيز . — سلطان الرشيدي (@sultan90106) May 22, 2019

ويقول القائمون على تلك المبرة، إن الأموال التي يتم تحصيلها تصرف لشراء أوقاف يكون أجرها وثوابها لشهداء الحرم المكي الشريف، وتوزع غلة الأوقاف على الأعمال الخيرية وأعمال البر، سواء بإعانة المعوزين والفقراء والمساكين، أو إنشاء مشروعات خيرية كالأربطة والمساجد، أو الإسهام في أي عمل خيري، وفي حال حاجة أسر الشهداء فهم أولي بالبر من غيرهم.

ووقعت حادثة اقتحام الحرم المكي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، أي قبل 40 عامًا، إذ اقتحم نحو 200 رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لـ“الجماعة السلفية المحتسبة“، الحرم المكي فجرًا وسيطروا عليه بقوة السلاح، معلنين عن ظهور ”المهدي المنتظر“.

ونجحت السلطات السعودية في السيطرة على الوضع في الحرم الذي احتجز فيه آلاف المصلين، بعد نحو أسبوعين، لتنتهي تلك الحادثة بمقتل غالبية المهاجمين والقبض على الباقين منهم ومن ثم إعدامهم، بجانب سقوط قتلى ومصابين في صفوف رجال الأمن والمصلين.

ومسلسل ”العاصوف“ من تأليف الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي وإخراج السوري المثنى صبح، وبطولة الفنان ناصر القصبي بجانب مشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل ريم عبدالله وعبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.