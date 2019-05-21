اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة ساخنة من مسلسل العاصوف

وضعت حلقة، اليوم الثلاثاء، من المسلسل السعودي ”العاصوف”، أجيالاً من السعوديين لم يعاصروا اقتحام الحرم المكي قبل نحو 4 عقود، في قلب الحادثة الشهيرة من خلال مشاهد أقرب للحقيقة عن الاقتحام وإطلاق النار عند الكعبة المشرفة في أول توثيق درامي لواحد من أبرز الأحداث في تاريخ السعودية.

وتناولت الحلقة تفاصيل دقيقة للحادثة والمسؤولين عنها بقيادة السعودي جهيمان العتيبي، وكيف بدأ رجال الأمن بالهجوم على الجماعة المسلحة التي تحصنت في طوابق وأروقة وأسطح الحرم الشريف.

كما صورت بعض المشاهد سقوط ضحايا من قبل المهاجمين ورجال الأمن، بجانب المحتجزين في المكان من المصلين والمعتمرين الذين فاجأتهم الحادثة كما فاجأت العالم بأسره يومها.

وتصدر الحديث عن تفاصيل الحلقة نقاشات المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حضور لصور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية حقيقية توثق تفاصيل تلك الأيام، وأبطالها من رجال الأمن الذي شاركوا في تحرير المكان الشريف من الجماعة المسلحة.

وكانت حلقة يوم أمس الاثنين قد مهدت للتفاصيل الدامية للاقتحام، وصورت بداية سيطرة جماعة جهيمان على الحرم وإغلاق أبوابه بينما بدأت السلطات بوضع خطط الهجوم وتحرير الحرم.

اللواء ركن / محمد زويد النفيعي العتيبي والذي بدأ بالاقتحام في حادثه جهيمان #العاصوف_2 pic.twitter.com/p4IuWedKsW — محمد الشيباني (@mod95868822) May 21, 2019

رحم الله عمي مسعود بن سعود الزنيفير

#العاصوف_2 pic.twitter.com/nIl02bq7M7 — AHMAD ALHARBI ‏‎﮼احمد،بن،عبدالعزيز،الحربي (@a7mad37a) May 21, 2019

#العاصوف_2 الذي كان يتواصل مع القيادة بداخل الحرم المكي الشريف يدعى/ محمد بن علي الحيدري .. pic.twitter.com/aWf61oDzvZ — فيصل إز هير .. (@FaisalNotes) May 21, 2019

وسيستمر المسلسل في الحلقات القادمة بعرض باقي تسلسل تفاصيل حادثة الاقتحام، مستحوذاً على نسبة المشاهدة الأكبر للدراما المعروضة هذا العام على الشاشات السعودية.

ووقعت حادثة اقتحام الحرم المكي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، أي قبل 40 عاماً، إذ اقتحم نحو 200 رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لـ“الجماعة السلفية المحتسبة“، الحرم المكي فجراً وسيطروا عليه بقوة السلاح، معلنين عن ظهور ”المهدي المنتظر“.

ونجحت السلطات السعودية في السيطرة على الوضع في الحرم الذي احتجز فيه آلاف المصلين، بعد نحو أسبوعين، لتنتهي تلك الحادثة بمقتل غالبية المهاجمين والقبض على الباقين منهم ومن ثم إعدامهم، بجانب سقوط قتلى ومصابين في صفوف رجال الأمن والمصلين.

ومسلسل ”العاصوف“ مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي (بيوت من تراب)، ومن إخراج السوري المثنى صبح، ومشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل عبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.