”الأمير السعودي النائم“ الوليد بن خالد بن طلال يحرك رأسه لأول مرة منذ 14 عامًا (فيديو)

عائلة الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، تنشر مقطع فيديو للشاب وهو يحرك رأسه بعد نحو 14 عامًا على دخوله في غيبوبة تامة. . ويظهر في الفيديو الأمير الوليد يستجيب فيما يبدو لتجربة طبية، إذ قام بإمالة رأسه نحو اليسار بحركة واضحة قبل أن يعيده لوضعه السابق. . #إرم_نيوز #السعودية #الوليد_بن_خالد #أمير #ال_سعود #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #ksa #saudiarabia