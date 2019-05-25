سعيد العويران: قضي الأمر.. دجانيني لاعبًا في نادي النصر السعودي

فجر سعيد العويران، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، مفاجأة بالتأكيد على انتقال دجانيني تفاريس نجم النادي الأهلي السعودي إلى نادي النصر.

وغرد العويران عبر تويتر :“#دجانيني.. نقول عالمي ؟.. نقول حسمت الصفقة ؟ لا .. الا .. الا عالمي .. إيه إيه إيه إيه“.

”قضي الأمر #دجانيني_نصراوي في الموسم القادم بدعم عضو الشرف العاشق للكيان الدكتور / طلال وكعادته ما يجي إلا في الصعبات ويحلها.“.

ولم يؤكد نادي النصر أنباء انتقال لاعب الأهلي لصفوفه أو ينفيها.

وسبق أن أبلغ وكيل أعمال دجانيني صحيفة الرياضية السعودية أن وكيله غير مرتاح في الأهلي ويرغب في الرحيل عن صفوفه.

ويمر النادي الأهلي بضائقة مالية وصعوبات إدارية، صدّرت أزمات عديدة لفريق الكرة الذي خرج بلا أي بطولة هذا الموسم.