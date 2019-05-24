المخرج ‎عبدالخالق الغانم: التلفزيون السعودي رفض تعاوني مع عبدالله السدحان

أكد المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، أن علاقته جيدة بالفنان الكبير عبدالله السدحان وكان سيعمل معه لكن التلفزيون السعودي رفضه.

وردًا على الانتقادات التي وجهت إلى ”سناب شاف“، قال الغانم خلال استضافته على برنامج ”رادار طارئ“ إنه راض عن العمل لكن حدثت عدة إشكاليات به.

وعرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي لقطة من حوار تلفزيوني سابق للمخرج عبدالخالق قال فيه إن الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان لم يدعوانه للعمل معهما، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم دعوته في أعمالهما لاسيما من قبل السدحان خاصة بعد مشاركته في ”طاش مطاش“ وما حققه من نجاح بسبب إضافات وتطوير من ناحيته.

‏وتطرق الغانم للحديث عن الممثل ”حسن عسيري“ وقال إنه مثل مسلسل مع أربع نساء جميلات ولم يشتهر إلا بعد ظهوره في ”طاش ما طاش“ الذي ينجم الفنانين.

المخرج #عبدالخالق_الغانم :

انا من رفع من مستوى طاش ماطاش وعلاقتي مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان زينه لكن لم يدعواني للعمل معهم

والتلفزيون السعودي رفضني @tariqalharbi80 #ناصر_القصبي #عبدالله_السدحان #رادار_طارق #طارق_الحربي pic.twitter.com/M1yW0Cx2P3 — رادار طارئ (@TariqShow) May 24, 2019