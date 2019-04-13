شاهد.. عبدالله السدحان ينشر فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون

شاهد.. عبدالله السدحان ينشر فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون

المصدر: فريق التحرير

نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان، فجر اليوم، على تويتر، مقطع فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون.

وعلق الفنان الكوميدي على المشهد قائلا: ”أول مشهد لي أمام الكاميرا كنت سنه ثانيه ثانوي .. بعدها توقفت إلى أن تخرجت من الجامعة .. هذا المسلسل أيام لاتنسى لم أتعرف عَلى الشخصية وأبعادها إلا في الحلقة السادسة، حيث يتم تسليمي المشاهد التي ستصور غداً فقط وهكذا كل يوم بيومه.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أعلن  عن عمل جديد يجمع النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، عبر قناة ”إم بي سي“، التي تبث من دبي بالإمارات.

وظهر القصبي والسدحان معا خلال مؤتمر صحفي لآل الشيخ أعلن خلاله مشاريع الهيئة الترفيهية خلال العام الجاري.

وظل رفيقا مسلسل ”طاش ما طاش“ الشهيران على كرسيين متلاصقين بين الجمهور طوال الحفل الذي حضره نجوم الفن، والإعلام، ورجال أعمال، من عدة دول عربية.

ورغم أن السدحان والقصبي لم يؤكدا موافقتهما على العمل المشترك الذي ينوي ”آل الشيخ“ أن يعملا فيه جنبًا إلى جنب، إلا أن التصفيقات وصيحات الجمهور حثّتهما على اتخاذ القرار.

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