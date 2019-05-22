بعد أنباء تعيينها كثاني سفيرة سعودية.. من هي هدى عبدالرحمن الحليسي؟

كشفت شخصيات سعودية معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين الأكاديمية السعودية ”هدى بنت عبدالرحمن الحليسي“، سفيرة لبلادها لدى مملكة النرويج، لتصبح بذلك ثاني سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر التي عينت قبل أشهر سفيرة للرياض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهدى عبدالرحمن الحليسي؛ هي عضو مجلس الشورى السعودي، وتجيد 4 لغات، حيث عملت خبيرة في اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، كما أنها أول سعودية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي.

وهي أيضًا ابنة الدبلوماسي الراحل عبدالرحمن الحليسي، الذي يعد أحد الوجوه البارزة في وزارة الخارجية السعودية في ستينيات القرن الماضي، إذ كان أول سفير سعودي في السودان، وعمل كذلك سفيرًا للمملكة في إيطاليا وهولندا وأخيرًا كان عميدًا للسلك الدبلوماسي في بريطانيا.

وحصلت هدى الحليسي، على الماجستير في اللغة الفرنسية وأدبها عام 1987 من جامعة كولورادو، وعملت مستشارة لدى هيئة الغذاء والدواء، وأيضًا مستشارة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1999.

وفي عام 2011 عينت عضوًا بمجلس إدارة المجلس السعودي الفرنسي، ومنذ 2013 وهي عضو بمجلس الشورى السعودي.

دوليًّا، تعتبر هدى الحليسي، أول سعودية تدخل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، إذ عملت عضوًا باللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في هذا الاتحاد.

كما شغلت الحليسي، منصب نائب رئيس اللجنة المشرفة على مؤتمر النساء البرلمانيات في اجتماع جنيف، وممثلة للمجموعة العربية في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات.

هذا المسار الأكاديمي والوظيفي، للسفيرة السعودية الجديدة في النرويج، حظي بتقدير بعض المؤسسات الدولية والمحلية، إذ نالت في عام 2009 جائزة ”السعفة الذهبية“ من الحكومة الفرنسية، وجائزة أفضل وكيلة قسم في مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود.

ورغم أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بتأكيد تعيينها في هذا المنصب، إلا أن أنباء تعيينها سفيرة في النرويج، حظيت بإشادة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ ثمن البعض تعيينها باعتباره تمكينا للمرأة السعودية.

تعيين عضو مجلس الشورى الدكتورة هدى عبدالرحمن الحليسي سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى #النرويج ثاني تمكين للمرأة السعودية كسفيرة نفخر فيه ????????????????. pic.twitter.com/q6HiTlDIUi — هند البلوي (@HindAboshamah) May 21, 2019

تعيين عضو مجلس الشورى الدكتورة هدى عبدالرحمن الحليسي سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى #النرويج انتصار اخر للمرأة #السعوديه و الله يديم عز مليكنا و ولي عهده الامين ???????????????? pic.twitter.com/zhslicirAi — saleh al shalhoub (@sbinshalhoub) May 21, 2019

فيما هنأها آخرون متمنين لها التوفيق في مهامها الجديدة ومن ضمنهم نورة الشعبان زميلتها في مجلس الشورى، التي غردت تقول ”أبارك لأختي العزيزة عضو مجلس الشورى هدى الحليسي ثقة سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين بتعينها سفيرة للمملكة في النرويج أسأل الله أن يُعينها وينفع بها ويسدد خطاها“.