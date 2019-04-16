الأميرة ريما بنت بندر تؤدي القسم أمام العاهل السعودي سفيرةً في واشنطن (فيديو وصور)

أدت الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرةً للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، الأميرة الشابة تقف أمام الملك سلمان، بقصر اليمامة في الرياض، لتردد القسم بينما ينتظر سفراء سعوديون آخرون جدد دورهم لأداء أداء القسم.

وعين الملك سلمان الأميرة ريما في شباط/فبراير الماضي، سفيرة لأكبر بلد خليجي في واشنطن، خلفًا للسفير السابق، ونجل الملك، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب سفيرة في تاريخ السعودية.

وكانت الأميرة ريما تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس/آب من 2016، ورئيسةً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

وترعرعت ريما في واشنطن، إذ رافقت والدها الأمير بندر بن سلطان وعائلتها إلى الولايات المتحدة في عام 1984 عندما تم تعيينه في منصب السفير ذاته الذي باتت تشغله، وهناك أكملت تعليمها وتخرجت في إحدى جامعات العاصمة الأمريكية.

وعاصر السفير السعودي الأسبق ووالد السفيرة الحالية، خلال فترة عمله التي استمرت حتى عام 2005، 5 رؤساء أمريكيين، و10 وزراء خارجية، و11 مستشارًا للأمن القومي، وكان ذا نفوذ واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.